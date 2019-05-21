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Кузнецов — о ревности к Малкину: вы гоните, что ли? Я, наоборот, рад

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кузнецов — о ревности к Малкину: вы гоните, что ли? Я, наоборот, рад
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подвёл итоги матча со Швецией (7:4).

«Счёт 6:1 сыграл злую шутку, тяжело выходить было. Вроде и в атаке хочется играть, и в обороне надо работать. Не очень хорошие голы пропустили. Думаю, что Вася переживает по этому поводу. Парень нас тащит, нужно было играть внимательнее.

Показывался ли нам счёт матча США — Канада? Да нет. Какая разница? Я вообще любитель больше о своей игре думать.

Ревность после гола Овечкина с передачи Малкина? Вы гоните, что ли? Наоборот, рад. Столько людей обсуждают. Вот игра всё показывает. Ребята выходят и делают.

У Швеции лучшая защита на турнире? По-моему, до сегодняшнего дня только мы три гола пропустили. Больше никто. Здесь нельзя судить, кто лучший в мире, а кто нет. Каждая игра по-разному складывается. У тебя могут быть лучшие защитники, но если форварды не помогают, то тяжело играть», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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