Капризов – о своём первом голе на ЧМ-2019: я будто заново родился
Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился эмоциями после победы над Швецией (7:4) на чемпионате мира.
«Сейчас не могу сказать, почему слабо сыграли первый период. Разберём, нам всё скажут. Радостно от того, что забили почти все, кто только мог? Да, у всех облегчение. Я будто заново родился. Слава богу, что это произошло.
Как относиться к встрече с США в четвертьфинале? Пока не знаю, только закончился матч. Сейчас немного отдохнём и разберёмся. Будем готовиться. Американцы нам не страшны? Давайте сейчас не будем загадывать. Поживём – увидим.
Неудачно сыграли концовку. Конечно, хотелось бы лучше. Но ничего страшного», — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор
Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.
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