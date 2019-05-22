Задоров – о четвертьфинале ЧМ: Россия настроена на золото, обыгрывать нужно всех
Защитник сборной России Никита Задоров подвёл итоги после матча со Швецией (7:4).
«Что сказать, всё нормально. Если будем в свой хоккей играть, то всё хорошо будет. Главное – показывать свою игру. Мы вышли, сразу побежали на их защитников, не давали времени им передохнуть. Они стали терять шайбу, появились моменты, а у нас мастеров достаточно в составе. Просто забили то, что должны были.
Шведы стали задираться? Это хоккей, никому не нравится проигрывать. Мы давно друг против друга играем, знаем слабые места, кого можно задрать, кого нет. Это часть хоккея.
Американцы в четвертьфинале? А какая разница? Мы настроены на золото, нужно обыгрывать всех. Всё равно с кем играть», — передаёт слова Задорова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор
Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.
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