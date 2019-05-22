И. Воробьёв: Овечкин и Малкин вместе сыграли случайно, так получилось
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча со Швецией (7:4).
«Первые 10 минут у нас не получились, но потом ребята всё лучше и лучше вкатывались. Фантастический второй период…(после паузы) Фантастический – не будем называть. Хороший второй период.
Овечкин и Малкин случайно оказались вместе на льду? На другой стороне (зоны для общения с журналистами – Прим. «Чемпионата») Первый канал назвал это связкой. Это была случайность, так получилось на пересменке.
Разница между первым и вторым периодом? Опять же, первые 10 минут – да, играли медленно, не весь первый период. В перерыве поговорили, сказали, что надо делать. Ребята – молодцы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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После этого шедевра шведы развалились. И за второй период пропустили шесть голов.
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