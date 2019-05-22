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И. Воробьёв: Овечкин и Малкин вместе сыграли случайно, так получилось

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: Овечкин и Малкин вместе сыграли случайно, так получилось
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча со Швецией (7:4).

«Первые 10 минут у нас не получились, но потом ребята всё лучше и лучше вкатывались. Фантастический второй период…(после паузы) Фантастический – не будем называть. Хороший второй период.

Овечкин и Малкин случайно оказались вместе на льду? На другой стороне (зоны для общения с журналистами – Прим. «Чемпионата») Первый канал назвал это связкой. Это была случайность, так получилось на пересменке.

Разница между первым и вторым периодом? Опять же, первые 10 минут – да, играли медленно, не весь первый период. В перерыве поговорили, сказали, что надо делать. Ребята – молодцы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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