И. Воробьёв: Овечкин и Малкин вместе сыграли случайно, так получилось

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча со Швецией (7:4).



«Первые 10 минут у нас не получились, но потом ребята всё лучше и лучше вкатывались. Фантастический второй период…(после паузы) Фантастический – не будем называть. Хороший второй период.



Овечкин и Малкин случайно оказались вместе на льду? На другой стороне (зоны для общения с журналистами – Прим. «Чемпионата») Первый канал назвал это связкой. Это была случайность, так получилось на пересменке.



Разница между первым и вторым периодом? Опять же, первые 10 минут – да, играли медленно, не весь первый период. В перерыве поговорили, сказали, что надо делать. Ребята – молодцы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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