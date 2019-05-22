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Вратарь сборной Швеции: счастлив, что мне дали сыграть с Россией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вратарь сборной Швеции: счастлив, что мне дали сыграть с Россией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрём подвёл итоги проигранного матча с Россией (4:7).

«Мы вели 1:0 после первого периода, и во втором Россия забивает шесть. Такое ощущение, что каждый момент, каждый бросок становился голом. В конечном итоге, это моя работа – останавливать шайбы, так что мне надо играть лучше.

Я счастлив, что мне дали сыграть. До этого я провёл только матч с Норвегией, и был доволен сыграть ещё раз. Конечно, хотелось бы выступить лучше, чтобы команда выиграла, но этого не случилось.

Кто был у россиян самым опасным? Посмотрите на их состав, там много отличных игроков, настоящих мастеров. Они не боятся пасовать, создавать моменты для партнёров. В их игре нет эгоизма, иногда странно, что они показывают бросок, а потом делают передачу. У них великолепные игроки, Россия будет опасна в оставшейся части турнира», — передаёт слова вратаря корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.
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