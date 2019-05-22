Лундквист: немного следил за Георгиевым на ЧМ, рад, что он хорошо играет

Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился эмоциями после поражения от России (4:7). Опытный голкипер не выходил на лёд в матче.



«Мы играем с Финляндией. Нам надо улучшать свою игру, если мы хотим победить. Есть много моментов, которые у нас хорошо получаются, но многое надо улучшать. Сегодня Россия воспользовалась нашими ошибками. Перед Финляндией у нас есть два дня, чтобы потренироваться, провести собрания. Мы играли с ними за неделю до чемпионата мира. Какко проводит впечатляющий турнир, нам надо будет обратить на него пристальное внимание. Но, на мой взгляд, сила Финляндии в хорошем командном взаимодействии. В нашей команде много мастерства, если мы сможем показать хороший командный хоккей, то у нас хороший шанс.



Слежу ли за Георгиевым? Немного. Много хоккея, так что много матчей я не смотрел. Он хорошо играет, я счастлив за него.



В подкасте сказали, что я постригся за $ 20? Это правда. Но затем я дал ещё десятку на чай, так что обычно моя стрижка стоит $ 30», — передаёт слова вратарь корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.