Экман-Ларссон: надеюсь, Швеция ещё сыграет с Россией на ЧМ-2019

Защитник сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон поделился эмоциями после поражения от команды России (4:7).
«Почему пропустили шесть голов во втором периоде? Если бы я знал. Мы здорово провели первый период. Говорили перед матчем о том, что надо оттеснять соперника на периметр, и пусть они оттуда бросают. В первом периоде у нас это хорошо получалось, а во втором мы начали откатываться, допускали слишком много ошибок, и Россия стала забивать. Первый период был нашим лучшим на этом чемпионате мира. А второй – худшим.
У России много хороших игроков, сегодня вы это увидели. Они здорово сыграли во втором периоде, это всё, что от них требовалось. Сегодня этого было достаточно для победы. Надеюсь, мы ещё сыграем с ними.
Во втором перерыве мы говорили о том, что надо выиграть третий период, почувствовать свою игру в преддверии четвертьфинала. Знали, что он будет непростой, и нам надо сыграть лучше», — передаёт слова Экмана-Ларссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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