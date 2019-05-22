Экман-Ларссон: надеюсь, Швеция ещё сыграет с Россией на ЧМ-2019

Защитник сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон поделился эмоциями после поражения от команды России (4:7).



«Почему пропустили шесть голов во втором периоде? Если бы я знал. Мы здорово провели первый период. Говорили перед матчем о том, что надо оттеснять соперника на периметр, и пусть они оттуда бросают. В первом периоде у нас это хорошо получалось, а во втором мы начали откатываться, допускали слишком много ошибок, и Россия стала забивать. Первый период был нашим лучшим на этом чемпионате мира. А второй – худшим.



У России много хороших игроков, сегодня вы это увидели. Они здорово сыграли во втором периоде, это всё, что от них требовалось. Сегодня этого было достаточно для победы. Надеюсь, мы ещё сыграем с ними.



Во втором перерыве мы говорили о том, что надо выиграть третий период, почувствовать свою игру в преддверии четвертьфинала. Знали, что он будет непростой, и нам надо сыграть лучше», — передаёт слова Экмана-Ларссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.