Лучший бомбардир сборной Канады может получить дисквалификацию на 1 матч

Международная федерация хоккея рассмотрит фол лучшего бомбардира сборной Канады Энтони Манты на форварде национальной команды США Колине Уайте, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. В середине второго периода Манта получил штраф «2+10». На видео заметен удар в голову.

Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».

В 7 матчах на счету Манты 12 очков – 7 голов и 5 результативных передач.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).