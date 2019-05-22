Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Лучший бомбардир сборной Канады может получить дисквалификацию на 1 матч

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Лучший бомбардир сборной Канады может получить дисквалификацию на 1 матч
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Международная федерация хоккея рассмотрит фол лучшего бомбардира сборной Канады Энтони Манты на форварде национальной команды США Колине Уайте, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. В середине второго периода Манта получил штраф «2+10». На видео заметен удар в голову.

Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».

В 7 матчах на счету Манты 12 очков – 7 голов и 5 результативных передач.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Видеообзор уверенной победы сборной Канады над США
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент