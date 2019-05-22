Лучший бомбардир сборной Канады может получить дисквалификацию на 1 матч

Международная федерация хоккея рассмотрит фол лучшего бомбардира сборной Канады Энтони Манты на форварде национальной команды США Колине Уайте, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. В середине второго периода Манта получил штраф «2+10». На видео заметен удар в голову.
Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».
В 7 матчах на счету Манты 12 очков – 7 голов и 5 результативных передач.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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