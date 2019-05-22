Тарасенко забросил 8-ю шайбу в плей-офф и продлил серию с очками до 6 игр

В шестом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». После первого периода гости ведут со счётом 2:0. На 17-й минуте в большинстве отличился российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко. Ассистентами выступили Колтон Парэйко и Райан О’Райлли.

Посмотреть видео гола Тарасенко можно на официальном сайте лиги.

Тарасенко продлил серию с очками в плей-офф до шести матчей. Всего на его счету теперь 13 (8+5) баллов в 19 встречах. «Сент-Луис» в плей-офф забил 11 голов в большинстве, 5 из них на счету россиянина.

Счёт в серии 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».