Тарасенко забросил 8-ю шайбу в плей-офф и продлил серию с очками до 6 игр
В шестом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». После первого периода гости ведут со счётом 2:0. На 17-й минуте в большинстве отличился российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко. Ассистентами выступили Колтон Парэйко и Райан О’Райлли.
Посмотреть видео гола Тарасенко можно на официальном сайте лиги.
Тарасенко продлил серию с очками в плей-офф до шести матчей. Всего на его счету теперь 13 (8+5) баллов в 19 встречах. «Сент-Луис» в плей-офф забил 11 голов в большинстве, 5 из них на счету россиянина.
Счёт в серии 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
Тарасенко реализовал буллит и продлил серию с очками до пяти матчей
- 22 мая 2019
-
04:52
-
03:53
-
02:37
-
02:27
-
02:00
-
01:20
-
01:00
-
00:57
-
00:41
-
00:38
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:14
-
00:10
-
00:05
-
00:02
- 21 мая 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:32
-
23:31
-
23:28
-
23:28
-
23:24
-
23:09
-
22:59
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:28
-
22:18
Партнерский контент