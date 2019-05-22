Барбашёв в матче с «Сан-Хосе» забросил свою вторую шайбу в плей-офф

«Сент-Луис Блюз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Точку в матче поставил форвард «блюзменов» Иван Барбашёв, отправив шайбу в пустые ворота на 58-й минуте. Это 25-й матч в плей-офф в карьере для Барбашёва. На его счету 5 очков – 2 гола и 3 результативные передачи.

Видео гола Барбашёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Сент-Луис» одержал победу в серии и вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет с «Бостон Брюинз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.