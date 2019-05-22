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«Сент-Луис» установил историческое достижение в НХЛ

«Сент-Луис» установил историческое достижение в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

«Блюзмены» стали первой командой в истории лиги после эры расширения (сезон-1967/68), которая сумела пробиться в финал плей-офф после того, как занимала последнее место в регулярном чемпионате на отсечке после Нового года (минимум 20 матчей). В самом начале января «блюзмены» занимали последнее место в таблице лиги, после чего одержали 28 побед в 42 матчах и обеспечили себе место в плей-офф.

«Сент-Луис» одержал победу в серии и вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет с «Бостон Брюинз».

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