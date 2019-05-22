Пьетранджело – рекордсмен «Блюз» среди защитников по очкам в одном плей-офф

«Сент-Луис Блюз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело отметился голевой передачей. Благодаря этому канадец достиг отметки 13 баллов в нынешнем плей-офф и вышел на первое место в истории клуба среди защитников по результативности в одном розыгрыше. На счету Алекса два гола и 11 результативных передач.

Пьетранджело опередил сразу трёх одноклубников, а активе которых было по 12 баллов за один плей-офф. В 1999 году подобным достижением отметился Эл Макиннис, в 1991-м и 1990-м – Джефф Браун, а в 1981-м – Джо Мишеллетти.