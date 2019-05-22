Пьетранджело – рекордсмен «Блюз» среди защитников по очкам в одном плей-офф

«Сент-Луис Блюз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.
Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело отметился голевой передачей. Благодаря этому канадец достиг отметки 13 баллов в нынешнем плей-офф и вышел на первое место в истории клуба среди защитников по результативности в одном розыгрыше. На счету Алекса два гола и 11 результативных передач.
Пьетранджело опередил сразу трёх одноклубников, а активе которых было по 12 баллов за один плей-офф. В 1999 году подобным достижением отметился Эл Макиннис, в 1991-м и 1990-м – Джефф Браун, а в 1981-м – Джо Мишеллетти.
- 22 мая 2019
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:01
-
07:43
-
05:59
-
05:44
-
04:52
-
03:53
-
02:37
-
02:27
-
02:00
-
01:20
-
01:00
-
00:57
-
00:41
-
00:38
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:14
-
00:10
-
00:05
-
00:02
- 21 мая 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:32
-
23:31
-
23:28
-
23:28
-
23:24