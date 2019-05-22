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Барбашёв — о выходе в финал Кубка Стэнли: это адски хороший сезон

Барбашёв — о выходе в финал Кубка Стэнли: это адски хороший сезон
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1, 4-2).

«Я очень взволнован, мои родители — тоже. Это адски хороший сезон, с самого первого дня. Мы проигрывали всем подряд, ещё в январе занимали последнее место в лиге. Но нашли способ всё спасти и взобраться на вершину. Это восхитительно! Теперь мы — в финале Кубка Стэнли», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

«Блюзмены» стали первой командой в истории лиги после эры расширения (сезон-1967/68), которая сумела пробиться в финал плей-офф после того, как занимала последнее место в регулярном чемпионате на отсечке после Нового года (минимум 20 матчей). В самом начале января «блюзмены» занимали последнее место в таблице лиги, после чего одержали 28 побед в 42 матчах и обеспечили себе место в плей-офф.

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