Барбашёв — о выходе в финал Кубка Стэнли: это адски хороший сезон

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1, 4-2).

«Я очень взволнован, мои родители — тоже. Это адски хороший сезон, с самого первого дня. Мы проигрывали всем подряд, ещё в январе занимали последнее место в лиге. Но нашли способ всё спасти и взобраться на вершину. Это восхитительно! Теперь мы — в финале Кубка Стэнли», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

«Блюзмены» стали первой командой в истории лиги после эры расширения (сезон-1967/68), которая сумела пробиться в финал плей-офф после того, как занимала последнее место в регулярном чемпионате на отсечке после Нового года (минимум 20 матчей). В самом начале января «блюзмены» занимали последнее место в таблице лиги, после чего одержали 28 побед в 42 матчах и обеспечили себе место в плей-офф.