Тарасенко — о результативной серии: забудьте! Всё осталось в прошлом

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1, 4-2).

«Для нас это большое дело. Я очень горжусь нашей командой. Но дело ещё не закончено. Теперь нас ждёт ещё один оппонент, которого нужно победить. А прямо сейчас — конечно, это невероятные чувства. Отдельно я хотел бы поблагодарить фанатов „Блюз“, которые дают нам невероятную энергию. Спасибо нашим семьям и близким за поддержку. Это окрыляет.

Просто каждый из нас при счёте 2-2 в серии знал, что мы должны победить, поэтому все полностью отдали себя игре. Мы — реально хорошая команда. Мы провели ещё одну невероятную серию. И главная причина — мы были и остаёмся единым кулаком.

Как мне удавалось набирать очки в каждом матче серии? Я даже не думаю об этом. Забудьте! Всё осталось в прошлом. Впереди — финал Кубка Стэнли. Нас ждёт «Бостон». Это очень мастеровитая команда, против которой трудно играть. Но ведь и мы — такая же команда. С нами тоже трудно. А значит, нас ждут интересные матчи. Берём пару дней на перезагрузку, и снова в бой", — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.