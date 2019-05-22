О'Райлли: если вспомнить начало сезона, то достижение просто невероятно

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли прокомментировал победу в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1, 4-2).
«Я всегда осознавал, что мы способны на подобное, но если вспомнить, как мы спотыкались в начале сезона, то это достижение просто невероятно. Это то, о чём мы мечтали с детских лет. Это то, чему мы так долго завидовали, когда кто-то другой получал такую возможность. Теперь наша очередь. Я вне себя от восторга! Не могу дождаться начала финала!» — цитирует О'Райлли официальный сайт НХЛ.
«Блюзмены» стали первой командой в истории лиги после эры расширения (сезон-1967/68), которая сумела пробиться в финал плей-офф после того, как занимала последнее место в регулярном чемпионате на отсечке после Нового года (минимум 20 матчей). В самом начале января «блюзмены» занимали последнее место в таблице лиги, после чего одержали 28 побед в 42 матчах и обеспечили себе место в плей-офф.
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