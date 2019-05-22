Житник: для североамериканцев чемпионат мира начинается с барной стойки

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о турнирных раскладах на чемпионате мира 2019 года.

«С первого же матча турнира сборная России, собранная из звёзд НХЛ, шла как главный фаворит. У шведов тоже энхаэловская комплектация, но всё-таки доминирующих звёзд там нет. Плюс накануне „тре крунур“ играли с латышами, а день отдыха в таком насыщенном чемпионате — это козырь. Также никогда не нужно забывать, что у сборной Швеции многое зависит от того, с какой ноги она встала. Если игра идёт, шведов трудно удержать, если команда подламывается, то жди разгрома. Так было 20 лет назад, так происходит и сегодня. В плане характера и бойцовских качеств это не сильнейшая сборная в мире.

Учитывая немного тягомотную формулу турнира, меня больше всего удивило то, что в последний день сборная России в четвертьфинале могла получить любого соперника из соседней группы — и североамериканские команды, и финнов, и немцев. Это, конечно, интрига. Североамериканские сборные на чемпионатах мира по традиции не настраиваются на круговые игры. Плей-офф у них в крови, а вот матчи, которые мало что решают, многих угнетают. Посмотрите, в игре США — Канада было лишь четыре удаления — нонсенс! Как говорят североамериканцы, театр чемпионата мира начинается в Европе с барной стойки.

Думаю, что в турнире на выбывание мы увидим другие сборные Канады и США. Плей-офф у них в крови, даже несмотря на очевидное неудобство большого льда. Мне показалось, что обе сборные к европейским площадкам пока не адаптировались. У США лучшая команда за все последние годы — молодая, быстрая, агрессивная. Хотя в гладком чемпионате она разочаровала — наверное, из-за всё той же барной стойки", — цитирует Житника Russia-Hockey.

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