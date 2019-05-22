Кутюр: с некоторыми игроками вы не увидитесь снова. Это худшее, что есть в игре

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр после поражения в шестом матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (1:5, 2-4) поделился мнением о будущем команды.

«Невозможно выигрывать, если забивать ноль голов или один. Наша атака под конец серии совсем засохла. Когда вы заходите так далеко в плей-офф, а потом вылетаете, это очень больно. Попадая в плей-офф, вы верите, что имеете шанс на итоговую победу. Сначала там 16 хороших команд, потом их остаётся восемь, потом четыре, а ваша цель становится всё реальнее. До сегодняшнего вечера в гонке оставались три команды. И теперь очень больно. Нет никакой возможности не думать об этом.

Вы играете одной командой на протяжении восьми месяцев. На каждый день у вас составлено расписание, вы приходите на арену, встречаетесь с ребятами, едете в поездки, а потом всё кончается. Вы не знаете, чем заняться в этот момент. С некоторыми игроками вы не увидитесь снова, пока не сыграете против них в следующем сезоне. Это худшее, что есть в хоккее. Есть много классных позитивных вещей, но это самый большой минус. Мы ожидаем, что в команде произойдут изменения, но сейчас слишком рано говорить об этом", — цитирует Кутюра The Athletic.