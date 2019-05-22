Сиверсон: Хьюз ещё не сформировался физически, а Какко уже взрослый мужчина

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Дэймон Сиверсон поделился мнением о главных фаворитах предстоящего драфта НХЛ Джеке Хьюзе и Каапо Какко. «Дьяволы» выиграли драфт-лотерею и будут выбирать первыми.

«Мне очень интересно. Насколько я понимаю, именно они уйдут под первым и вторым номерами драфта. Есть американец Хьюз и финн Какко. Есть молодой парень Хьюз, который ещё не совсем сформировался физически, и практически уже взрослый мужчина Какко, как мне кажется. Во всяком случае, он играл против взрослых. Они будут бороться за первое место до самого драфта. Мы очень довольны.

Нас устроит любой вариант, если мы получим хоккеиста, умеющего разыгрывать комбинации. У нас есть кому забивать. Если у нас в нападении окажется ещё один техничный форвард, наша команда станет опаснее. Это здорово. Какко проводит этот чемпионат мира на очень хорошем уровне. Он уже много шайб забросил, выглядит очень солидно, вписывается в состав, иногда доминирует на льду. Хьюз — небольшой, техничный, маневренный нападающий, умеющий играть в пас", — цитирует Сиверсона официальный сайт НХЛ.