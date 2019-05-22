Капитан «Каролины» Уильямс не уверен, что продолжит карьеру

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился мнением о возможности продолжения карьеры.

«Я ещё не принял решения. К таким вещам нужно относиться очень серьёзно, всё взвесив и обдумав. Надо для себя определить, хватит ли у меня моральных и физических сил для этого. Я полностью выложился в этом году. Я вернусь, если пойму, что смогу восстановиться на сто процентов. Я открыл магазин, мне здесь очень комфортно. Не уверен, что хотел бы отсюда уходить.

В последний раз я выиграл Кубок Стэнли в Лос-Анджелесе. И я всегда спрашиваю у детей, помнят ли они тот день. А они отвечают, что не очень хорошо. Они много хорошего не помнят, но у них в памяти остаётся нынешний сезон, в котором есть что вспомнить и чем гордиться. Как отец, я хочу, чтобы мои дети гордились мною, чтобы они видели, чем я занимаюсь. У меня есть серьёзное преимущество, потому что у многих профессиональных спортсменов такой возможности нет", — цитирует Уильямса официальный сайт НХЛ.

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