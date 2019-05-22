Генменеджер «Каролины» намерен продлить контракты с Ахо, Мразеком и Макэлинни

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл заявил, что постарается продлить контракты с лидерами команды. В их число входят два основных вратаря Петр Мразек и Кёртис Макэлинни, а также защитник Джастин Фолк и форвард Себастьян Ахо.
«Мы хотим, чтобы они оба остались в команде. Безусловно, у них есть право стать неограниченно свободными агентами. Вскоре мы начнём переговоры с их представителями. Но мы хотим, чтобы остались здесь.
Будущее Ахо? В ближайшие дни я пообщаюсь с его агентом. Мы хотим его подписать. Это наша задача. Надеюсь, что этот процесс не затянется до августа или сентября. Он хочет играть здесь, и мы этого хотим. Я действительно считаю, что у нас есть все шансы быстро договориться.
Что будет с Фолком? Я уже звонил его агенту этим утром. Мы с ним встретимся, поговорим, узнаем, какие у них намерения. Он провёл отличный сезон, великолепно играл в обороне. Мы хотим, чтобы он продлил контракт», — цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.
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