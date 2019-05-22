Игроки «Сент-Луиса» не притронулись к призу за победу в Западной конференции

«Сент-Луис Блюз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.
Капитан «Блюз» Алекс Пьетранджело и другие игроки не притронулись к трофею Принца Уэльского, вручаемому за победу в Западной конференции по итогам плей-офф НХЛ.
Видео также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Ранее подобным образом поступили игроки «Бостон Брюинз». «Брюинз» также поступали в 2011 (выиграли Кубок Стэнли) и 2013 (проиграли) годах. С 2006 года победители Востока притрагивались к трофею шесть раз – трижды это делал «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017 – все три раза выиграл Кубок Стэнли), по разу – «Оттава Сенаторз» (2007, проиграл), «Филадельфия Флайерз» (2010, проиграл) и «Вашингтон Кэпиталз» (2018, выиграл).
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