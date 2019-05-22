Крикунов: сборная Беларуси не имеет права вылетать из высшего дивизиона

Бывший главный тренер сборной Беларуси, а ныне наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил выступление национальной команды на чемпионате мира в Казахстане.

«Мы играем с минским «Динамо» в одной лиге. «Зубры» – основа сборной Беларуси, поэтому, конечно, слежу. Такая команда, как сборная Беларуси, не имеет права вылетать из высшего дивизиона. В республике хоккею уделяется большое внимание, есть собственный чемпионат, много школ, но от них должна быть больше отдача, чтобы в сборной не пользовались услугами иностранцев.

Кто должен руководить сборной? Я бы предпочёл отечественного. Он всегда находится внутри страны. Рулевой сборной постоянно должен работать над подбором игроков, смотреть внутренний чемпионат и КХЛ. Если он ещё и тренирует в минском «Динамо», то должен привлекать в команду молодых ребят, чтобы их готовить для сборной», — цитирует Крикунова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.