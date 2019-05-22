Дадонов вышел на пятое место в сборной России по очкам на чемпионатах мира

Вчера, 21 мая, сборная России победила Швецию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:4. Россияне выиграли группу В, не проиграв ни разу.

Нападающий сборной России Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой. Благодаря этому Дадонов достиг отметки 50 (22+28) баллов за карьеру на чемпионатах мира. Форвард «Флориды» вышел на пятое место среди игроков российской сборной на мировых первенствах. Выше расположились только Илья Ковальчук (86), Евгений Малкин (67), Александр Овечкин (64) и Павел Дацюк (51).

К тому же данная шайба стала для Дадонова 30-й в 103-й игре за сборную страны и седьмой на нынешнем турнире, что позволило ему улучшить личный рекорд результативности на мировых форумах.