Буре: в плей-офф для сборной России всё начнётся с чистого листа
Чемпион мира, легендарный игрок сборной России и НХЛ Павел Буре рассказал об ожиданиях перед матчем национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой США.
«Мне понравилась игра нашей команды на групповом этапе. Штабу сборной удалось собрать очень хороший подбор игроков во всех линиях, видна система игры, мы действуем с запасом. Но сейчас групповой этап нужно оставить в стороне, вынести всё, что удалось наработать там, в плей-офф.
Всё начинается с чистого листа. Все наши игроки выступают в сильных клубах и хорошо знают, что такое матчи на вылет. При должной концентрации и самоотдаче нам по силе любой соперник», — сказал Буре «Чемпионату».
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