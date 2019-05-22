Третьяк: России не будет равных при игре, как во втором периоде со шведами

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России в последнем туре группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии с командой Швеции (7:4) и поделился ожиданиями от четвертьфинала с США.
«В первом периоде, конечно, шведы доминировали. Два удаления у нас было, вратарь нас спасал, надо сказать ему спасибо. А во втором периоде наша команда сыграла просто превосходно, в итоге забила семь шайб. В конце немножко расслабились, стали беречь себя на следующую игру, но показали класс, показали характер. Вот такой хоккей люди любят, это интересно.
Четвертьфинал? Моё мнение: лучше сыграть с американцами, с чехами или со шведами, потому что они играют в открытый хоккей. У нас много хоккеистов, которые играют в Северной Америке, поэтому, я думаю, будет интересный хоккей. У США очень сильная команда, нельзя их сбрасывать со счетов, но надо играть так, как во втором периоде со шведами, тогда нам равных не будет», — сказал Третьяк в интервью Федерации хоккея России.
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