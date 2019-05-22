Главный тренер сборной США: нужно выиграть ещё три матча, движемся вперёд

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение в матче с командой Канады (0:3) и поделился ожиданиями от плей-офф.

«Матч с канадцами пошёл явно не по тому сценарию, какой мы планировали. Неудачный первый период стоил нам всей игры, но мы не расстраиваемся. Когда мы начинали ЧМ-2019, то сразу говорили о том, что первая задача — попадание в четвертьфинал. Мы её выполнили, и теперь нужно выиграть ещё три матча. Групповой этап остался позади, мы движемся вперёд», — сказал Блэшилл.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Кто выйдет в полуфинал чемпионата мира — 2019?