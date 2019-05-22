Главный тренер сборной США: нужно выиграть ещё три матча, движемся вперёд

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение в матче с командой Канады (0:3) и поделился ожиданиями от плей-офф.
«Матч с канадцами пошёл явно не по тому сценарию, какой мы планировали. Неудачный первый период стоил нам всей игры, но мы не расстраиваемся. Когда мы начинали ЧМ-2019, то сразу говорили о том, что первая задача — попадание в четвертьфинал. Мы её выполнили, и теперь нужно выиграть ещё три матча. Групповой этап остался позади, мы движемся вперёд», — сказал Блэшилл.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 22 мая 2019
-
15:20
-
15:05
-
14:36
-
14:00
-
13:20
-
13:02
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
02:37
-
02:27
-
02:00
-
01:20
-
01:00
-
00:57
-
00:41
-
00:38
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:14
-
00:10
-
00:05
-
00:02
- 21 мая 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:32
-
23:31
-
23:28
-
23:28
-
23:24