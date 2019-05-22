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Наставник сборной США — о травме Ларкина: Дилан испытывает боль

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Наставник сборной США — о травме Ларкина: Дилан испытывает боль
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл рассказал о состоянии здоровья одного из лидеров команды Дилана Ларкина. Форвард «Детройт Ред Уингз» получил повреждение в первом периоде матча с Канадой (0:3) и досрочно завершил игру.

«Дилан испытывает некоторую боль, но в остальном выглядит нормально», — приводит слова Блэшилла журналиста Элен Сент-Джеймс. При этом отмечается, что Блэшилл не уточнил, сыграет ли хоккеист в четвертьфинале с Россией.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Канада — США: форвард американцев Ларкин получил травму
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