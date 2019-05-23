Россия — США: онлайн-трансляция четвертьфинала чемпионата мира начнётся в 17:15

Сегодня, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и США. Начало — в 17:15 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — США.
Турнирная сетка и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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