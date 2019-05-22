36-летний экс-защитник «Трактора» Алексей Петров вернулся в «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Петровым. Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на один год.

Петров уже выступал за сочинский клуб в дебютном для него в КХЛ сезоне-2014/15. Последние четыре сезона отыграл в составе «Трактора». В минувшем сезоне опытный защитник сделал семь голевых передач в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности «-10». В четырёх матчах плей-офф в активе Алексея две голевые передачи при полезности «-2».

В общей сложности в КХЛ Петров принял участие в 510 матчах (44 из них – в плей-офф), забросив 20 шайб и сделав 58 голевых передач. В последний раз Алексей отличался 28 февраля 2017 года.