Кейн: не знал, что Панарина не пригласили в сборную России, это удивительно

Капитан сборной США Патрик Кейн поделился мнением об отсутствии в составе сборной России нападающего Артемия Панарина. Завтра, 23 мая, команды проведут четвертьфинальный матч чемпионата мира. Ранее Кейн и Панарин вместе защищали цвета клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».

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«Удивлён ли я, что Панарина нет в сборной России? Он великолепный игрок, уверен, любой команде он бы пригодился. Мне было в удовольствие играть с ним в «Чикаго». Не знал, пропускает ли он турнир, потому что должен выйти на рынок свободных агентов. Но не знал, что его не пригласили, это довольно удивительно», — передаёт слова Кейна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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