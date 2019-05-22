Кейн: у России много таланта в атаке, США постараются их расстроить

Нападающий сборной США Патрик Кейн поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России в четвертьфинале чемпионата мира.
«Мы всё ещё не провели свою лучшую игру, но вышли в четвертьфинал, а это уже непростая задача. У нас есть отличный шанс в игре с Россией. Мы должны показать свой лучший хоккей, чтобы победить, в этом нет сомнений. Россия не просто так выиграла семь матчей из семи. У них очень хорошая команда, много великолепных игроков, много мастеров. Это опасная команда, против них нам надо хорошо сыграть в обороне.
В составе сборной России много мастерства, много высококлассных талантов в нападении, много игроков, которые могут доставить много неприятностей, если давать им время и пространство. Понимаем, что у них будут моменты, но постараемся максимально сократить их количество и расстроить соперников.
Орлов сказал, что я не MVP, если Россия заставит меня играть без шайбы? Думаю, у них большинство игроков такие же, так? Так что тут мы похожи. Мы тоже постараемся не давать им играть с шайбой, затруднять жизнь защитникам. Нам надо играть просто», — передаёт слова Кейна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 мая 2019
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