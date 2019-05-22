Сутер: США ещё не играли с такой опасной командой, как Россия, это большой вызов

Защитник сборной США Райан Сутер поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией, победитель которого получит путёвку в полуфинал чемпионата мира. Игра состоится завтра, 23 мая.



«Не видел матча россиян со шведами, но слышал об этом. Россия сейчас очень хорошо играет и много забивает. Тяжело выделить кого-то одного в составе соперников. У них много талантливых ребят, набирающих много очков. Этот матч будет тяжёлой проверкой для нас.



У нас хорошая команда, но, на мой взгляд, мы ещё не полностью раскрыли свой потенциал. Сборной США надо найти своё лицо. Завтра нам предстоит тяжёлая задача, мы должны показать свой лучший хоккей, чтобы у команды был шанс на победу.



У сборной России много опасных игроков, каждый в нашей команде должен выложиться, хорошо сыграть в обороне, и нашему вратарю тоже нужно будет хорошо сыграть. У России много таланта.



Были тяжёлые моменты во всех матчах. Мы ещё не встречались с такой командой, как Россия, где так много талантов, которые играют жёстко и умеют забивать. Мы ещё не играли с командой с таким глубоким составом. Это будет большим вызовом», — передаёт слова Сутера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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