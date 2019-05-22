Тарасенко: отложим эмоции до конца июня, впереди самая важная серия

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли.
«Последние пару месяцев в городе творится невероятный ажиотаж. Да, царит настоящее сумасшествие. Мы понимаем, как важен хоккей для нашего города. Особенно это было видно перед матчем. Люди желали нам удачи, горячо поддерживали в матче с «Сан-Хосе». В первую очередь благодарю свою семью, а ещё — дорогих болельщиков, они нам дают много энергии. Вы видели, как за команду болеют в городе, как кричат на трибуне? Это очень круто.
Я видел после матча, как плакали легенды «Сент-Луиса». Это поразительно! Они нас так поддерживают, так долго ждали этого момента. Мы рады, что сумели доставить такую радость людям. Но впереди самая важная серия — с «Бостоном». И мы сделаем всё, чтобы провести её хорошо. Так что отложим эмоции до июня», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.
- 22 мая 2019
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