Барбашёв: Бретт Халл плакал после игры, мы сделали что-то невероятное
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли. В финале Западной конференции «блюзмены» обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4-2 в серии.
«Ларри Робинсон (консультант «Блюз». — Прим. «Чемпионата») находится в раздевалке каждый день. И мне очень повезло, что я играю здесь, оказываюсь в одной комнате рядом с ним, изо дня в день. Это человек-легенда. Был одним из лучших в НХЛ. А когда мы уходили со льда, я видел Бретта Халла — он стоял и плакал. В эти моменты ты понимаешь, как сильно они счастливы. То, что мы сделали этой командой, — это что-то невероятное», — цитирует россиянина официальный сайт лиги.
В финале Кубка Стэнли «музыканты» встретятся с «Бостон Брюинз».
Барбашёв — о выходе в финал Кубка Стэнли: это адски хороший сезон
- 22 мая 2019
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