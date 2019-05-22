Президент Лиги чемпионов: с радостью примем клубы из КХЛ, идут обсуждения

Президент хоккейной Лиги чемпионов Петер Занер надеется, что в будущем в турнире будут выступать представители КХЛ.



«Мы уже много лет на связи с КХЛ. Конечно мы заинтересованы в участии клубов КХЛ. Идут обсуждения, но на это нужно время. Мы с радостью примем КХЛ в Лигу чемпионов, но знаю, что это очень тяжело из-за поездок, расписаний.



Денежный вопрос остро стоит для всех участвующих клубов. Главная проблема для команд — стоимость переездов. Для «Магнитки», «Салавата» и ещё более восточных команд перелёты очень дороги. Но Лига чемпионов растёт, мы зарабатываем всё больше денег, у нас появляется больше возможностей давать клубам деньги, в том числе и на перелёты и бонусы. Это хорошо, но впереди ещё долгий путь. Надеюсь, в будущем мы придём к соглашению с КХЛ.



Если СКА согласится играть в Лиге чемпионов, согласимся ли мы покрыть их расходы на перелёты? Мы это не обсуждали, сейчас не время отвечать на такие вопросы. Но мы не можем оплатить расходы на перелёт одной команде и не оплатить остальным. Мы должны обращаться со всеми командами одинаково.

Мы обсуждали возможное сокращение лиги чемпионов до 24 клубов, но решили оставить 32 клуба. Интересно, когда у нас играют клубы из Великобритании, Норвегии, Франции. Не так интересно, когда в турнире участвуют команды только из Скандинавии, Чехии, Швейцарии и Австрии. Лиге чемпионов нужно много чемпионов, так что мы были бы рады принять и чемпиона КХЛ», — передаёт слова Занера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.