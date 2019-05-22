Дебур: «Сан-Хосе» разочарован, что не помог Торнтону выйти в финал Кубка Стэнли

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился мнением о поражении в финале Западной конференции НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2-4) в свете того, что опытный форвард Джо Торнтон снова не смог выиграть Кубок Стэнли.



«Джо — лицо и сердце нашей организации. На мой взгляд, сейчас все игроки и тренеры разочарованы, что не помогли ему выйти в финал Кубка Стэнли. Он сделал всё, что было в его силах, и заслуживал играть в финальной серии. Трудно не нести ответственность за то, что не помог игроку такого калибра выйти в финал. Джо всегда настроен решительно, так что сейчас мы разочарованы», — приводит слова Дебура The Athletic.

В финальной серии «блюзмены» встретятся с «Бостон Брюинз». Ранее «медведи» обыграли в четырёх матчах «Каролину Харрикейнз».