Хитил: через год «Рейнджерс» должны играть в плей-офф

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил оценил перспективы команды в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги. В настоящий момент хоккеист выступает за сборную Чехии на чемпионате мира в Словакии.



«Лето будет очень важным. Нам нужно очень хорошо подготовиться к новому сезону, через год мы должны играть в плей-офф. В этом году у команды это не получилось и мы очень расстроились. Межсезонье будет долгим, но его надо провести с пользой. Нужно готовиться, у нас для этого всё есть.



Команда выбирает второй на драфте, у нас много молодёжи, хороший костяк и замечательные лидеры. В следующем сезоне «Рейнджерс» станут сильнее и попадут в плей-офф. Я на это надеюсь», — цитирует Хитила официальный сайт НХЛ.

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