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Врана: не проблема, что Россия пока не отличается сверхрезультативностью на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Врана: не проблема, что Россия пока не отличается сверхрезультативностью на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана прокомментировал выступление Александра Овечкина и Евгения Кузнецова на чемпионате мира 2019 года.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Это не проблема, что российские звёзды пока не отличаются сверхрезультативностью. Они приехали играть за страну и выигрывают. Те же Александр и Евгений — прекрасные игроки. Да, возможно, у них были переживания из-за того, что они здесь не набирают столько очков, как в НХЛ. Но главное — это командная игра. К тому же решающие матчи только предстоят. И гораздо важнее, как там выступит каждый из хоккеистов», — приводят слова Враны «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая.

Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку сборной. Она была по желанию
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