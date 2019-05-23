Врана: не проблема, что Россия пока не отличается сверхрезультативностью на ЧМ
Нападающий сборной Чехии Якуб Врана прокомментировал выступление Александра Овечкина и Евгения Кузнецова на чемпионате мира 2019 года.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
«Это не проблема, что российские звёзды пока не отличаются сверхрезультативностью. Они приехали играть за страну и выигрывают. Те же Александр и Евгений — прекрасные игроки. Да, возможно, у них были переживания из-за того, что они здесь не набирают столько очков, как в НХЛ. Но главное — это командная игра. К тому же решающие матчи только предстоят. И гораздо важнее, как там выступит каждый из хоккеистов», — приводят слова Враны «Известия».
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая.
Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку сборной. Она была по желанию
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