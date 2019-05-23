Дебур: в нашей команде Карлссон был здоров всего шесть недель

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился мнением о поражении в финале Западной конференции НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2-4).
«Я разочарован. В этом году мы имели потрясающий коллектив, который преодолел массу трудностей и который умел выживать даже в те моменты, когда в нас никто не верил. Осознавать, что всё это останется без награды, больнее всего. Но Кубок Стэнли — не тот трофей, который легко выиграть.
Нам не хватило Карлссона? Он один из лучших, если не лучший защитник в мире. Но за время, проведённое в нашей команде, он был здоров всего около шести недель. Первые два месяца он привыкал, перестраивался. Кажется, в январе или феврале у него начало получаться. Думаю, в этот период мы были лучшей командой в лиге, но потом у него снова начались проблемы со здоровьем», — цитирует Дебура Sportsnet.
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