Драйзайтль: посмотрите, где работал Холланд и какой репутацией пользуется

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился ожиданиями от следующего сезона НХЛ.

«Приятно начать всё сначала. Новый тренер будет оценивать каждого игрока отдельно. Придётся снова доказывать, чего ты стоишь. Думаю, что это радует всех. Надеюсь, мы рано или поздно найдём выход из ситуации.

Назначение Холланда? Посмотрите, где он работал, чего добился, какой репутацией пользуется. Он создал очень успешную команду. Надеюсь, что мы сможем добиться такого же результата в «Эдмонтоне»», — цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

63-летний функционер за время работы с «Детройт Ред Уингз» в качестве генменеджера выиграл три Кубка Стэнли — в 1998, 2002 и 2008 годах. 7 мая 2019 года Холланд стал генеральным менеджером «Эдмонтона». Также Холланд будет выполнять роль президента по хоккейным операциям. Ранее сообщалось, что функционеру будут предложены самые широкие полномочия.