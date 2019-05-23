Вуйтек: у россиян не должно возникнуть проблем в матче с США

Экс главный тренер «Локомотива» и московского «Динамо» Владимир Вуйтек поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными России и США.
«Я видел все матчи российской команды, так что могу говорить об этом с уверенностью. В поединках с не слишком сильными соперниками россияне немного береглись. Но дуэли против лидеров группы – Швеции, Чехии или Швейцарии – они провели на очень высоком уровне. К середине второго периода уже не оставалось никаких сомнений, чем закончится игра. Вопрос был только в итоговом счёте.
Какие сильные стороны у россиян? Я бы задал обратный вопрос: а какие у неё слабые стороны? Лично я их не вижу. На мой взгляд, это команда без слабых мест. Два отличных вратаря, Василевский и Георгиев, которые провели свои матчи очень уверенно. Отменные защитники, надёжно действующие в обороне и постоянно поддерживающие атаку, — среди них особенно выделяются Орлов и Зайцев. Ну и нападение, представленное мировыми звёздами первой величины. Все здорово катаются, обладают высокой техникой и при этом ставят командные действия выше индивидуальных. Блестящая сборная, одним словом.
Перед началом чемпионата американцев называли в числе фаворитов. Молодая, быстрая команда, голодная до успехов. Однако пока сборная США меня не впечатлила. Думаю, у россиян не должно возникнуть особых проблем в матче с ней. Да и вообще, я сейчас не вижу, кто мог бы оказать вашей команде серьёзное сопротивление. Разве что только канадцы в финале», — цитирует Вуйтека официальный сайт КХЛ.
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