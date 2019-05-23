Бадюков: сборная США напоминает мне Швейцарию

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными России и США.

«Блэшилл позвал в национальную команду тех спортсменов, которых он знает ещё по выступлениям за юниорскую сборную. Например, Джек Айкел и Дилан Ларкин. В целом «звёздно-полосатые» напоминают мне Швейцарию. Они по зубам россиянам, но только при соответствующем подходе. Действовать жёстко и не удаляться. В этом случае не должно быть проблем. Сборной России нельзя ввязываться в игру на встречных курсах, давать дружине Блэшилла заходить свободно в зону.

Обычно североамериканские сборные стараются предлагать более быстрый хоккей, а российские легионеры из НХЛ не всегда сопоставимы по уровню с их соперниками. Североамериканцы действуют в более прямолинейной и скоростной манере, отечественным хоккеистам же необходимо время, чтобы адаптироваться к этому.

Четвертьфинал — очень коварный этап. Ты только завершил выступление на групповом и ещё толком не успел переключиться на плей-офф. В данных матчах немалую роль играет психологическая составляющая. На первых минутах встречи подопечные Блэшилла несомненно рванут вперёд, но затем перейдут на игру вторым номером. Думаю, они окажутся подвержены давлению со стороны СМИ, которые называют российскую дружину главным фаворитом первенства планеты», — цитирует Бадюкова «RT на русском».

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