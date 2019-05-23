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Третьяк: новая арена для ЧМ-2023 станет достопримечательностью Санкт-Петербурга

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: новая арена для ЧМ-2023 станет достопримечательностью Санкт-Петербурга
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк провёл презентацию заявки Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира 2023 года на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Братиславе.

«Центром нашего турнира станет новая арена, вмещающая 21,5 тыс. зрителей на матчах и до 23 тысяч – на концертах. Дворец будет иметь прекрасную транспортную доступность, он расположен на полпути от аэропорта Пулково в центр города. Новый стадион станет новым центром притяжения, новой достопримечательностью Петербурга. Там будет 13 раздевалок, все команды будут обеспечены раздевалками.

Вторая арена турнира – это Ледовый, построенный к чемпионату мира 2000 года. Он и сегодня отвечает лучшим мировым стандартам, вмещает 12 тысяч зрителей и тоже имеет комфортное сообщение. В 2023 году весь мир ждёт чемпионат мира в Петербурге, наша страна всегда славилась высоким уровнем организации больших турниров. Чемпионат мира 2023 года будет одним из лучших, одним из самых запоминающихся в истории», — цитирует выступление Третьяка на презентации «Р-Спорт».

Третьяк презентовал заявку Санкт-Петербурга на проведение ЧМ-2023
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