Сборная США из-за травм потеряла двух игроков перед матчем с Россией на ЧМ-2019

Форварды сборной США Дилан Ларкин и Дерек Райан из-за различных травм больше не сыграют на ЧМ-2019, заявил североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. Отмечается, что пропускавший последний матч группового турнира 18-летний Джек Хьюз должен принять участие в матче с Россией.
Сегодня, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и США. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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