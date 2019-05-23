ИИХФ рассмотрит вопрос о создании четвёртого дивизиона чемпионата мира
Генеральный секретарь Международной федерации хоккея Хорст Лихтнер сообщил, что организация завтра, 24 мая, проведёт чрезвычайный конгресс, где рассмотрят вопрос о создании четвёртого дивизиона чемпионата мира среди мужских команд, который заменит квалификационный турнир.
«Чрезвычайный конгресс в пятницу обсудит возможность переименования квалификационного турнира в четвёртый дивизион. Это должно упростить работу принимающей стороны по организации турнира. Думаю, что вопрос о переименовании будет решён единогласно», – цитирует Лихтнера ТАСС.
На данный момент ИИХФ проводит чемпионаты мира в трёх дивизионах. Для попадания в третий дивизион слабейшие сборные мира проводят специальный квалификационный турнир.
Источник: ИИХФ застряла в прошлом, даже базовая статистика не обновляется быстро
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