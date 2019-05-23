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ИИХФ рассмотрит вопрос о создании четвёртого дивизиона чемпионата мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ рассмотрит вопрос о создании четвёртого дивизиона чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея Хорст Лихтнер сообщил, что организация завтра, 24 мая, проведёт чрезвычайный конгресс, где рассмотрят вопрос о создании четвёртого дивизиона чемпионата мира среди мужских команд, который заменит квалификационный турнир.

«Чрезвычайный конгресс в пятницу обсудит возможность переименования квалификационного турнира в четвёртый дивизион. Это должно упростить работу принимающей стороны по организации турнира. Думаю, что вопрос о переименовании будет решён единогласно», – цитирует Лихтнера ТАСС.

На данный момент ИИХФ проводит чемпионаты мира в трёх дивизионах. Для попадания в третий дивизион слабейшие сборные мира проводят специальный квалификационный турнир.

Источник: ИИХФ застряла в прошлом, даже базовая статистика не обновляется быстро

Источник: ТАСС

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