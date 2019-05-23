«Сочи» вернул Полунина в «Локомотив», взамен получив права на Владаржа
Хоккейный клуб «Сочи» совершил обмен с ярославским «Локомотивом», информирует официальный сайт «леопардов». К «железнодорожникам» отправился форвард Александр Полунин, сочинцы получили взамен спортивные права на вратаря Даниэля Владаржа.
В составе южан 21-летний Полунин провёл 52 матча в регулярном чемпионате и не пропустил ни одной встречи в серии первого раунда плей-офф с «Локомотивом» (2-4). Полунин записал на свой счёт четыре заброшенных шайбы и девять раз ассистировал партнёрам (один из ассистов – в розыгрыше Кубка Гагарина).
21-летний Владарж прошедший сезон провёл в системе «Бостон Брюинз», выступая в АХЛ. В регулярном чемпионате голкипер отыграл 31 матч за «Провиденс», отражая 89,8% бросков.
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