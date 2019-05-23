«Бостон» проведёт двусторонний матч для подготовки к финалу Кубка Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» проведёт двусторонний матч, информирует официальный сайт лиги. Тренерский штаб надеется, что таким образом смогут включиться в игровой режим, который потребуется им через несколько дней, когда они выйдут на первую игру финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».



«Мы постараемся воссоздать игровую ситуацию, выйдем на лёд, будем готовиться, как в игровой день. Конечно, я узнаю, сработает ли такой подход, когда мы проведём первый матч. Никак не раньше. Мы обсуждали разные варианты подготовки и остановились на этом.



Мы уже говорили с ребятами о силовой составляющей. Нам нужна борьба, нужен темп, но мы не хотим, чтобы они ломали друг друга», — рассказал тренер «Бостона» Брюс Кэссиди.

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