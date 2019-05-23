Сборная России назвала состав на матч 1/4 финала ЧМ-2019 с США

Сегодня, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и США. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

К нам пожаловала Америка! Россия — США в 1/4 ЧМ. LIVE Команда Ильи Воробьёва вступает в решающую стадию турнира. Права на ошибку нет.