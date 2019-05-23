А. Медведев: игроки едут не только в НХЛ, но и оттуда, нужно смотреть баланс

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об отъезде игроков из КХЛ в НХЛ.



«Будет ли в следующем сезоне подобие матча СКА — ЦСКА на открытом воздухе? Опыт был позитивный, и болельщики пришли, и развлечений было достаточно помимо хоккея. Будем продолжать и в будущем, тем более декабрь, когда завершается летне-осенний сезон, позволяет это делать. Стадион будет использоваться не только для футбола, но и для других спортивных состязаний и концертов.



Много игроков уезжают из КХЛ в НХЛ? Едут не только туда, но и оттуда, не надо пугать цифрами отъезжающих, надо баланс смотреть.



Что с Якуповым, у которого закончился контракт? Я Якупова не видел, вернусь в Питер, посмотрим», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.