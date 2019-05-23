Россия — США: Никита Гусев открыл счёт уже на 68-й секунде игры

Сборная России сумела быстро открыть счёт во встрече с командой США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Уже на 68-й секунде игры нападающий сборной России Никита Гусев оказался самым расторопным на добивании после броска Михаила Сергачёва.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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