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Россия — США: Никита Гусев открыл счёт уже на 68-й секунде игры

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — США: Никита Гусев открыл счёт уже на 68-й секунде игры
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России сумела быстро открыть счёт во встрече с командой США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Уже на 68-й секунде игры нападающий сборной России Никита Гусев оказался самым расторопным на добивании после броска Михаила Сергачёва.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Россия обыгрывает США в четвертьфинале ЧМ! LIVE
Команда Ильи Воробьёва вступила в решающую стадию турнира. Права на ошибку нет.
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